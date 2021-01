Acic pede ampliação do horário do comércio em Cambé

O novo presidente da ACIC- Associação Comercial e Empresarial de Cambé advogado David Garcia pediu ao prefeito Conrado Scheller e ao comitê de enfrentamento à crise da Covid 19 que o expediente seja das 9h às 18h (segunda à sexta-feira): 9h às 18h (dois primeiros sábados do mês); e 9h às 13h (demais sábados do mês).

Este foi o primeiro ato do novo presidente da ACIC eleito em 2020 e empossado no dia 31 de dezembro. Garcia se reuniu com o prefeito nesta quarta-feira 06. Scheller teria sinalizado positivamente à solicitação, mas o pedido será apreciado pela comissão.

A exemplo de outras cidades como Londrina, Cambé também mudou o horário de funcionamento do setor produtivo desde o início da pandemia para evitar aglomerações. O varejo de Cambé está atendendo das 10h às 17h de segunda à sexta-feira e das 9h às 13h aos sábados.