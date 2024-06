Acidente de Moto em Cambé: Jovem Inabilitado Sofre Queda e é Encaminhado para UPA Sabará

0:00

Na manhã do dia 23 de junho de 2024, às 05h00min, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), através da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Londrina, atendeu a um sinistro de queda de moto na Rodovia Estadual PR-455, no km 78 +900m, em Cambé-PR.

Conforme informações colhidas no local, o motociclista J.V.S.S., de 20 anos, conduzia a motocicleta Honda CG 150 Fan em direção a Cambé quando perdeu o controle do veículo, resultando em uma queda na margem direita da via. O condutor, que não possui habilitação, sofreu ferimentos e foi prontamente encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará em Londrina pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE).