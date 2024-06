Maratona de Londrina terá trecho em Cambé; confira pontos de passagem dos atletas

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Neste domingo (23), acontece a Maratona de Londrina. Ao todo, os atletas puderam se inscrever para trechos de 42, 21, 10 e cinco quilômetros. Na maratona, ou o percurso de 42 quilômetros, uma parte do percurso acontece em Cambé, demandando atenção especial no horário da prova. A largada será às 5h da manhã, com limite de conclusão de 6h. A Prefeitura de Cambé é apoiadora oficial da prova.

Os atletas passaram por Cambé na marginal da PR-445, indo do portal da cidade, na divisa com Londrina, fazendo a volta no viaduto próximo à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza e ao atacadista, e retornando pela marginal do outro lado.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito explicou que não haverá bloqueios, com todos os acessos para a rodovia livres para circulação, com mediação dos apoiadores da prova. Agentes de trânsito e servidores do município também estarão posicionados em todos esses pontos, assim como no cruzamento da via que passa por baixo do viaduto próximo a posto de combustível, ligando as Ruas Marechal Eurico Gaspar Dutra e Presidente Nilo Peçanha; e também na altura do portal da cidade, entre as ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Hermes da Fonseca. Todo o trajeto terá cones protegendo o percurso da maratona.