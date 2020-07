Um acidente de trânsito aconteceu no início da tarde desta terça-feira (07/07), por volta das 12h20, na Rua Barão do Cerro Azul no Jardim Novo Bandeirantes em Cambé.

De acordo com as informações, um veículo HYUNDAI/SANTA FE V6 de cor preto acabou batendo em uma motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KSE de cor vermelha.

As vítimas, I. P. D. S. de 52 anos, do sexo masculino, que sofreu ferimentos considerados moderados e P. A. G. D. S. de 28 anos, do sexo feminino, que sofreu ferimentos leves, foram atendidos pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, eles passa bem.