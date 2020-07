Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta terça-feira (07/07), por volta das 6h00, na alça de acesso à Rodovia Mello Peixoto (BR-369), próximo do Jardim Santa Izabel em Cambé.

De acordo com as informações, o condutor da motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER de cor vermelha trafegava na contramão quando acabou colidindo frontalmente contra uma motocicleta HONDA/BIZ 125 ES de cor preta.

As vítimas, A. D. S. A. P. de 28 anos que sofreu ferimentos considerados leves e C. F. B. de 41 anos que sofreu ferimentos moderados, foram atendidos pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, eles passam bem.