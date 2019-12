Um acidente grave envolvendo um carro e um caminhão terminou em tragédia na tarde desta segunda feira (16) na PR-445, próximo ao trevo do Distrito de Lerroville em Londrina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as duas ocupantes do veículo morreram no acidente. Ambas ficaram presas às ferragens e não tiveram os nomes divulgados.

Socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros atendem a ocorrência, que está em andamento.

O IML (Instituo Médico Legal) de Londrina está se deslocando para o local.