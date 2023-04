Acidente em Cambé deixa um ferido na noite desta quarta-feira.

Na noite desta quarta-feira (05/04), um acidente de trânsito ocorreu em Cambé, próximo do Jardim Boa Vista, deixando uma pessoa ferida.

O incidente envolveu um veículo Hyundai/HB 20 branco que estava seguindo de Apucarana para Londrina e colidiu na traseira de um Corsa escuro que transportava cinco pessoas. O grupo estava a caminho de uma churrascaria em Londrina para comemorar o aniversário de uma menina.

O motorista do HB20, que estava sozinho no veículo, sofreu lesões no impacto e foi socorrido pelos serviços de emergência do Siate. Ele foi encaminhado para o hospital para receber cuidados médicos.

Felizmente, os ocupantes do Corsa não sofreram nenhum ferimento. As autoridades locais compareceram ao local do acidente para investigar as causas do incidente e garantir a segurança de todos os envolvidos.

Com informações: DuarteNews