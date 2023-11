Acidente na PR-445: Colisão Frontal entre Caminhonete e Caminhão Deixa um Ferido em Cambé

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) na PR-445, em Cambé. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão frontal ocorreu no quilômetro 99, próximo ao trevo da Warta.

De acordo com a PRE, o condutor da caminhonete VW/Amarok, com placas de Sertanópolis, seguia no sentido Bela Vista do Paraíso quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão MB/2536, com placas de Itupeva (SP), que estava acoplado a um semirreboque com placas de Duque de Caxias (RJ).

O motorista da caminhonete, identificado como J***.L.O., de 33 anos, ficou ferido e foi socorrido pelo Siate e encaminhado à Santa Casa de Cambé. Ele não fez o teste do bafômetro. Já o condutor do caminhão, N***.L.M.P., de 49 anos, não se feriu e fez o teste, que deu negativo para o consumo de álcool.

A PRE informou que o local do acidente tem pista simples e sinalização indicando a velocidade máxima permitida de 80 km/h. As causas da colisão serão investigadas.

O trânsito ficou parcialmente interditado no trecho e houve lentidão no fluxo de veículos. A PRE orienta os motoristas que trafegam pela rodovia a redobrar a atenção e respeitar as normas de segurança.