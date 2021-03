Acusado de tráfico internacional de drogas é preso em Cambé

Um homem de 42 anos foi preso no final da tarde desta quarta-feira (24/03), por volta das 17h00, acusado de tráfico internacional de drogas, na Rodovia Melo Peixoto, na altura do Jardim Vô Zezinho em Cambé.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava pelo local em patrulhamento, quando um veículo percebeu a presença dos policiais nas proximidades e realizou uma ultrapassagem em alta velocidade. Os policiais optaram por realizar a abordagem aos ocupantes do carro.

Ao consultar o nome do motorista junto ao sistema, foi encontrado uma mandado de prisão em aberto contra ele relacionado ao crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos ele foi encaminhado até a delegacia para providências e o carro liberado para sua esposa que se encontrava no veículo com o abordado.

Polícia Militar

Disque denúncias 181

“Sua segurança é o nosso compromisso”