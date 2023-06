Agência do Trabalhador de Cambé oferece diversas oportunidades de emprego

A Agência do Trabalhador de Cambé está com várias vagas de emprego disponíveis para os moradores da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, oferecendo opções para aqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho. Confira a lista de vagas e os respectivos números de oportunidades:

Alinhador de direção: 1 vaga

Atendente de cafeteria: 4 vagas

Auxiliar administrativo: 1 vaga

Auxiliar de cozinha: 1 vaga

Auxiliar de expedição: 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial: 1 vaga

Auxiliar de produção – na confecção de roupas: 1 vaga

Cabeleireiro: 1 vaga

Carpinteiro: 1 vaga

Costureira em geral: 2 vagas

Encanador industrial: 1 vaga

Farmacêutico: 1 vaga

Ferramenteiro: 1 vaga

Instalador de antenas de televisão: 1 vaga

Instalador de som e acessórios de veículos: 1 vaga

Mecânico de manutenção de automóveis: 1 vaga

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores): 1 vaga

Motorista de caminhão: 1 vaga

Operador de prensa de material reciclável: 1 vaga

Operador de telemarketing ativo: 2 vagas

Recepcionista atendente: 1 vaga

Soldador: 1 vaga

Supervisor comercial: 1 vaga

Torneiro mecânico: 1 vaga

Vendedor interno: 2 vagas

No total, são oferecidas 29 vagas de emprego em diversas áreas. Os interessados em se candidatar devem comparecer pessoalmente na Agência do Trabalhador de Cambé, localizada na Av. Inglaterra, 774, Centro. Essa é uma excelente oportunidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho ou deseja explorar novas áreas de atuação.

É importante ressaltar que os candidatos devem levar consigo os documentos necessários, como carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. Além disso, é fundamental estar preparado para apresentar suas qualificações e experiências profissionais durante o processo seletivo.

A Agência do Trabalhador de Cambé está empenhada em ajudar os cidadãos a encontrarem empregos compatíveis com suas habilidades e necessidades. Aproveite essa oportunidade e não deixe de comparecer para concorrer às vagas disponíveis. Boa sorte a todos os candidatos!