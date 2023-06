Confira o que abre e fecha nos feriados de Corpus Christi e padroeiro de Cambé

Nos próximos dias, Cambé terá dois feriados, com Corpus Christi nesta quinta-feira (8), e padroeiro da cidade, o Dia de Santo Antônio, na próxima terça-feira (13). Confira agora o que abre e fecha nos serviços municipais.

Prefeitura de Cambé

O prédio principal da Prefeitura, assim como as secretarias municipais, estarão fechadas nos feriados de quinta e terça-feira, além da sexta-feira (9) ser ponto facultativo. O atendimento será regular na segunda-feira e a partir de quarta-feira em horário normal.

Unidades Básicas de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas nos feriados do dia 8 e dia 13, além da sexta-feira (9). Na segunda-feira (12), e a partir da quarta-feira, as unidades funcionam normalmente, das 7h às 19h.

Quem precisar de atendimento de urgência e emergência pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento do Município: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

Coleta de lixo

Tanto para quinta como para terça-feira, os trechos onde a coleta é alternada, ou seja, realizada de terça, quinta e sábado, seguem normalmente. Já os trechos onde o serviço é diário não serão atendidos nos feriados. No Centro, a coleta também é diária, porém, ocorre normalmente.

Escolas

As 44 escolas e creches do município irão emendar os dois feriados, com recesso já previsto no calendário escolar. Os alunos serão dispensados de quinta a terça-feira, e voltam às aulas na próxima quarta-feira, em horário normal.

Cemitério

O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf abre tanto no feriado de Corpus Christi, como no Dia de Santo Antônio, das 08h às 18h.

Comércio

O comércio varejista estará fechado nos feriados nos dias 8 e 13.