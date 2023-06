MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2023

Tráfico cobra R$ 30 mil para tirar cracolândia, dizem lojistas

Extorsão foi relatada à Folha por lojistas, moradora e policial; secretaria diz investigar denúncias. Comerciantes afirmam que criminosos responsáveis pela distribuição de drogas na cracolândia cobram parcelas mensais de até R$ 30 mil para retirar o fluxo de dependentes da porta dos estabelecimentos no centro de São Paulo. Nos últimos meses, porém, o modelo mudou para algo ainda maior. A extorsão passou a ser centralizada pelo grupo que diz controlar o tráfico no local e, por isso, teria influência sobre o deslocamento dos dependentes. Esse grupo procurou os comerciantes e exigiu R$ 150 mil, em parcelas mensais de R$ 30 mil, para afastar o fluxo de uma das regiões afetadas.O valor mensal é dividido entre empresários da região, e o pedágio pode variar de acordo com o porte do estabelecimento, disse um dos extorquidos. As parcelas normalmente ficam acima de R$ 1.000 e abaixo de R$ 5.000. O pagamento é feito em dinheiro. As cédulas são colocadas em envelopes e recolhidas por um mensageiro dos criminosos.Os comerciantes dizem não saber se os responsáveis pela extorsão estão ligados ao PCC, facção criminosa apontada pela polícia como responsável por comandar o tráfico de drogas na região.No caso específico relatado à reportagem, dias após o início dos pagamentos, a movimentação de dependentes químicos se afastou da região onde ficam as lojas. Estado

Geração na educação petista: Um em cada cinco jovens de 15 a 29 anos no País não trabalha nem estuda.Pnad 2022 aponta que 20% dos brasileiros de 15 a 29 anos de idade representam a chamada ‘geração nem-nem’; porcentual é um pouco menor do que o de 2019: 22,4%. Negociações de dívidas pelo Desenrola podem destravar até R$ 100 bi. Secretário do Ministério da Fazenda detalha calendário de implementação do programa, que começa já em julho. Fazem parte da geração nem-nem 49 milhões de brasileiros, um número considerado muito alto. Dos 49 milhões de brasileiros na faixa dos 15 aos 29 anos em todo o País, 20% não estudam nem trabalham – porcentual um pouco menor do que o de 2019, que era 22,4%, mas, ainda assim, considerado muito alto. Essa é a chamada geração nem-nem: nem estuda nem trabalha. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) – Educação 2022, que foi divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda nesta faixa etária (15 aos 29 anos), 15,7% dos jovens estavam ocupados e estudando, 25,2% estudavam, mas não trabalhavam e 39,1% estavam ocupados e não estudavam. No Brasil, em 2022, havia 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, o equivalente a uma taxa de analfabetismo de 5,6% – redução de 0,5 ponto porcentual ante 2019, o que corresponde a uma queda de pouco mais de 490 mil analfabetos em 2022.(Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Descontos podem ir além dos R$ 8 mil do governo

Hyundai, Renault e GM suspendem produção

‘Valor do pacote para carros é dinheiro de pinga’

Subsídios pagos em 2022 somam R$ 581,5 bi, nível mais alto em seis anos

Câmara aprova MP do Minha Casa, Minha Vida

Estados contestam modelo de gestão de novo imposto

Preço do boi no pasto recua, mas consumidor sente pouca diferença

Inflação abaixo do esperado em maio reduz projeção para o ano

Em caso que durou 20 anos, Cade aprova venda da Garoto para Nestlé

Geração PT: Um em cada cinco jovens brasileiros não estuda nem trabalha, revela IBGE

O GLOBO

Câmara aprova medida provisória que recria Minha Casa, Minha Vida

Bolsa de SP atinge maior patamar desde novembro

Inflação desacelera e fica abaixo de 4% em 12 meses

Subsídios ultrapassaram meio trilhão em 2022

Estados vão apresentar conjunto de sugestões para reforma tributária

União aprovada 21 anos depois

Farmácia Popular inclui novos itens gratuitos

FOLHA DE S.PAULO