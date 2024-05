Quem é Hugo e por que ele é um chefe

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Ela linha de perfumes foi fundada pelo genial Hugo Boss, logo depois da primeira guerra mundial, ou seja, a muito tempo e só depois do ano de 1945 é que a marca realmente conseguiu se firmar como uma referente no mundo da moda, sob a direção de Eugen Holy, neto de Hugo Boss.

Nesse momento a empresa começou a se dedicar a produzir roupas de muita qualidade, especializada sobre tudo em confeccionar ternos masculinos e com o passar do tempo só foi se modernizando e se aperfeiçoando ao que se dedicava, e no ano de 1977 a marca ganhou seu registro internacional e com tanta qualidade terminou por se tornar referência neste nicho de mercado. A empresa tem sua sede em Metzingen, perto de Stuttgart, e atualmente patrocina atletas de renome internacional de alto rendimento, desde pilotos de fórmula 1 , atletas do golfe e tenistas. No ano de 1985 a empresa começou a se dedicar ao mundo da perfumaria e é sobre isso que vamos falar aqui nesse artigo, trazendo pra você alguns detalhes sobre suas fragrâncias que se tornaram muito conhecidas em todo mundo e até hoje são um sucesso inegável, a cada lançamento da empresa.

Os mais belos perfumes da Hugo Boss

Em 1985, a Hugo Boss apresentou ao mundo seu primeiro perfume chamado “Boss Number One for Men”. Desde então, sua gama se expandiu com mais de 123 fragrâncias para homens e mulheres, incluindo, por exemplo, “Hugo Woman”, “Boss Femme”, “Boss Nuit”, “Hugo Energize”, “ Boss Bottled Night” “Boss Orange”, “Hugo The Collection”, “Boss Jour”, “Boss in Motion”, “Hugo XX e XY” e muitos outros um melhor que o outro e sem exagerar nada podemos afirmar isso, as fragrâncias da Hugo Boss tem um alto nivel de qualidade o que nos faz ser super dificil tomar uma decisão sobre qual escolher para usar.

Conheça alguns perfumes da Hugo Boss para homens

Hugo Boss Bottled

Vamos começar este passeio com uma das fragrâncias mais elegantes e masculinas da marca, que é Hugo Boss Bottled.

Esta sublime colônia masculina hugo boss nasceu em 1998 para fazer história, por trás de sua criação encontramos os narizes de Annick Menardo e Christian Dussoulier que encontraram a melhor combinação aromática na família olfativa amadeirada e picante.

Boss Bottled Night de Hugo Boss

O perfume Hugo Boss Bottled Night é uma fragrância da linha dos amadeirados e idealizado para os homens é um perfume extremamente masculino. Esta fragrância que desde seu lançamento no ano de 2010 ganhou a todos que são fãs de bons aromas, até hoje é um sucesso da marca Hugo Boss. Em suas notas você encontra lavanda, Violeta, madeira e almiscar.

Hugo Boss Hugo

Quando se trata dos clássicos, se fala de Hugo Boss Hugo ele é a melhor representação de uma fragrância tradicional, nascida em 1995 graças ao perfumista Bob Aliano.

Este famoso perfumista confirmou que, na época de sua criação, foi inspirado em um jovem urbano, inovador e com forte espírito de liderança, que deixa uma marca indelével a cada passo dado.

Sua família olfativa corresponde a notas aromáticas e picantes, pois as notas superiores são representadas por maçã verde, lavanda, hortelã, toranja e manjericão. As notas de coração são sálvia, gerânio, cravo e jasmim, com notas de base de abeto, cedro e patchouli.

Hugo Boss Boss orange

Outra “eau de toilette” cheia de dinamismo, vitalidade e energia é Boss Orange Man inspirado por um homem muito viril, sedutor e indiferente.

Foi lançado em 2011 e pertence à família olfativa amadeirada, picante e oriental, evocando o homem confiante, divertido e ousado.

Sua nota superior tem uma essência de maçã vermelha e coentros cheia de frescor e originalidade.

Assim, suas notas de coração são bastante masculinas e divergentes graças ao incenso e à pimenta Sichuan, enquanto sua base sedutora é embelezada com essência de baunilha e notas amadeiradas.

Hugo Boss para mulheres

Os perfumes da Hugo Boss não são apenas para homens, a marca também conta com uma linha incrível para as mulheres, conheça aqui duas das preciosidades do mundo da perfumaria que a marca criou pensando nas mulheres.

Hugo Boss Ma Vie Femme

Esta fragrância é a combinação perfeita de um único cacto com ingredientes bem conhecidos, como rosas e frésia, abre um aroma fresco e distinto. Ma Vie Pour Femme é um perfume relativamente leve que equilibra elementos doces com tons amadeirados mais secos. Tem um cheiro muito limpo, agradável e dura o dia todo.

Hugo Boss Deep Red

Perfume sexy e energético com tons cítricos, que lhe confere laranja e tangerinas com um toque de groselha negra. O aroma é bastante doce, você gradualmente sentirá a predominância de tons florais em combinação com baunilha. Depois, você sentirá alguns tons de gengibre, sândalo e floral branco com tuberosa dominante.