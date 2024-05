Homem Reage a Tentativa de Assalto e é Ferido em Área Rural de Cambé

0:00

Na noite de quarta-feira (15/05), um homem foi admitido no hospital Santa Casa de Cambé após ser ferido por disparo de arma de fogo em uma tentativa de roubo. O incidente ocorreu na área rural de Cambé, onde a vítima, que preferiu não se identificar, relatou ter sido abordada por um indivíduo não identificado.

Segundo informações da central de operações, a vítima estava chegando em sua residência quando foi surpreendida pelo agressor. Durante a abordagem, houve uma luta corporal entre os dois, culminando com o homem sendo atingido por um tiro pouco abaixo do umbigo. Apesar do ferimento, ele conseguiu escapar e correr até sua casa, de onde foi transportado ao hospital por familiares.

A vítima descreveu o local do ataque como muito escuro, o que dificultou a identificação de qualquer característica do agressor. Ele estava consciente e orientado ao dar entrada no hospital, conforme relatado pelos médicos.

A Polícia Militar de Cambé está investigando o caso. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do suspeito do ataque.