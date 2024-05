Grupo Escoteiro Harmonia Cambé e parceiros mandarão novo caminhão de donativos ao Rio Grande do Sul

0:00

Os moradores de Cambé estão de parabéns! Divulgamos no Portal Cambé e na Coluna Bela Manchete alguns pontos de arrecadação, ações independentes, mostramos que mesmo que, tenhas pouco ou muito, toda ação é válida em prol de quem precisa! E O Rio Grande do Sul precisa muito!

Um exemplo de uma grande ação é a arrecadação extensa encabeçada pelo Grupo Escoteiro Harmonia Cambé, com o apoio da iniciativa privada. Esta ação arrecadou 31 toneladas de alimentos que chegaram na última sexta-feira, 17, ao município Bento Gonçalves, na região Nordeste do Rio Grande do Sul, a 124 km da capital do Estado Porto Alegre.

De acordo com representantes do Grupo Escoteiro Harmonia Cambé, o foco da arrecadação foram os seguintes produtos: material de limpeza e higiene, cobertor e água. E o mais importante, as arrecadações foram prorrogadas e seguem até o dia 25 de maio, pois um novo caminhão com destino ao Rio Grandes do Sul sairá de Cambé até o final do mês de maio.

Você pode levar donativos até os seguintes pontos de coleta: Imobiliária Mosconi, Nema Brasil, Beni Beleza e Estética, Jessica Zenatti Fonoaudióloga, Marmitaria da Tuca, Insa Cambé, Rotary Club de Cambé, Academia Corpo e Vida, Sicredi Cambé e Transportadora Faplog.

A Coluna Bela Manchete parabeniza todos os envolvidos! Siga @belamancheteemidias e saiba tudo sobre as belezas de nossa região!

SERVIÇO:

ARRECADAÇÃO DE: ÁGUA POTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E COBERTORES;]

ATÉ O DIA: 25 DE MAIO (SÁBADO)

ONDE: IMOBILIÁRIA MOSCONI, NEMA BRASIL, BENI BELEZA E ESTÉTICA, JESSICA ZENATTI FONOAUDIÓLOGA, MARMITARIA DA TUCA, INSA CAMBÉ, ROTARY CLUB DE CAMBÉ, ACADEMIA CORPO E VIDA, SICREDI CAMBÉ E TRANSPORTADORA FAPLOG.