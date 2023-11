Assalto a Empresa de Pneus em Cambé Resulta em Roubo de 800 Pneus e Mantém Reféns por 4 Horas

Na desta sexta-feira, uma empresa de pneus em Cambé, localizada na PR-445, foi alvo de um assalto perpetrado por um grupo de 10 indivíduos fortemente armados. Os assaltantes, trajando uniformes da empresa, adentraram as instalações, mantendo os funcionários sob domínio por um período aproximado de quatro horas, das 14:00 às 18:00.

A ação criminosa não se limitou apenas aos colaboradores da empresa. Clientes presentes no local também foram feitos reféns durante o assalto. Durante o período em que estiveram na empresa, os assaltantes desligaram o sistema de comunicação interno (DDR), porém, algumas câmeras de segurança conseguiram registrar as imagens dos criminosos. Essas informações foram prontamente repassadas ao serviço de inteligência da Polícia.

O grupo criminoso carregou uma carreta com aproximadamente 800 pneus, e somente após a consumação do roubo, os reféns foram libertados. Segundo informações preliminares, os assaltantes empreenderam fuga, mantendo-se fora do alcance das autoridades locais.

A polícia está investigando o caso, valendo-se das imagens capturadas pelas câmeras de segurança e demais evidências encontradas no local do crime.

Até o momento, não há informações adicionais sobre a captura dos criminosos ou a recuperação dos produtos roubados. A Polícia solicita a colaboração da comunidade para fornecer qualquer informação que possa ajudar nas investigações.