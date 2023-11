Feras do Jiu-Jitsu vão lutar em prol da Ong Viver neste domingo(26)

Grandes nomes da modalidade vão protagonizar mais de 15 lutas casadas no próximo domingo, dia 26 de novembro e toda a renda será destinada ao apoio de crianças e adolescentes com câncer , atendidas pela ONG Viver, de Londrina.

Os mais importantes atletas do Jiu-Jitsu – luta de estratégia e finalização, sem violência – de toda a região e,até de outros estados,estarão reunidos para uma batalha muito importante: a luta contra o câncer.

Serão mais de quinze lutas casadas, reunindo mais de 30 atletas, com um único propósito: arrecadar recursos para a ONG Viver, instituição que acolhe, ampara e apoia crianças e adolescentes com câncer.

A iniciativa do evento é da Usina de Idéias, produtora de vídeo e autora do projeto “Gravidade Zero”, que por oito anos levou à TV Londrinense um programa de esportes radicais e organizou diversas atrações, como corridas de aventura, festivais de esportes radicais, entre outras ações.

As lutas terão início às 17 horas, pontualmente, no Ginásio de esportes Moringão. Os ingressos custam apenas R$ 10,00 (primeiro lote) e estão à venda através do Sympla (https://shorturl.at/hipw7).

Dentre os principais nomes confirmados para as lutas, estão os atletas de faixa preta Russo, Black, Moska, Mico, Jandozo, Pin,Israel, entre outros.

Além dos grandes nomes do jiu-jitsu da região, o evento contará com uma participação muito especial do influenciador londrinense Renato Garcia, que está se preparado para participar de uma luta casada especial em prol das crianças assistidas pela Viver.

SERVIÇO:

Na Luta Contra o Câncer

Atrações: Lutas casadas de Jiu-Jitsu (artes marciais) Data: 26 de novembro – início às 17h

Local: Ginásio de Esportes Moringão

Ingressos: R$ 10,00 (primeiro lote)

Pontos de Venda: Sympla (https://shorturl.at/hipw7) Toda a renda do evento será destinada à ONG Viver.