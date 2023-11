Posto avançado da Receita Federal é inaugurado em Cambé

A Prefeitura de Cambé inaugurou nesta sexta-feira (24) a estrutura do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal no município. Com isso, o cidadão cambeense que precisar de algum serviço da Receita não precisa ir até Londrina, tendo acesso ao atendimento na sede do Sine Cambé. As atividades do PAV têm início na próxima segunda-feira (27), na Avenida Inglaterra, nº 774.

Através do PAV é possível fazer alguns serviços como cadastro e regularização de alguns documentos como CPF, CNPJ, CAEPF, CAFIR E CNO; consulta de Pendência Fiscal e Cadastral; cópia de Declaração e Comprovante de Rendimentos; consulta de pendência da Malha Fiscal; consulta de restituição e situação fiscal DIRPF; emissão e retificação de documentos de arrecadação; cópia de processo; e procuração RFB.

A implantação do PAV em Cambé se deu através do firmamento de um convênio entre a Prefeitura e a Receita Federal em Londrina, em setembro deste ano. Com isso, duas servidoras do Sine, Lucilene Martins e Tatiane Capel, passaram por treinamento para atender a população no município, sem a necessidade de se deslocar até Londrina.

O delegado da Receita Federal de Londrina, Reginaldo Cezar Cardoso, explicou que hoje todos os serviços da Receita já estão informatizados, ou seja, o cidadão pode fazer diretamente pela internet. Porém, não é toda a população que tem acesso ou facilidade aos meios digitais. “Com isso, essa parceria com a Prefeitura é fundamental, e para isso firmamos esse convênio. Os servidores aqui vão auxiliar essas pessoas a resolverem seus problemas sem precisar ir até Londrina, economizando recursos graças a essa parceria, essa generosidade da Prefeitura. Ganha a Receita Federal, ganha a Prefeitura, mas principalmente, ganha o cidadão de Cambé que vai poder ser atendido aqui no Sine”, afirmou.

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância das parcerias, e como o convênio com a Receita é essencial para o município. “É uma satisfação enorme como gestor fazer um governo que tenha como marca essencial a unidade e boas parcerias, incluindo a Receita Federal. Quando a gente percebe que tem pessoas que são solidárias, que tem empatia com o povo, tudo dá mais certo. E temos um diálogo muito bom com o doutor Reginaldo, que tem esse entendimento e possibilitou que pudéssemos estar aqui hoje trazendo mais essa inovação para Cambé. O PAV vai ajudar quem precisa e vai poupar recursos e tempo da população. A modernidade, as boas parcerias e a coragem de inovar só trazem boas notícias para o povo, e ficamos muito felizes em trazer mais essa”, disse.

José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho e Profissionalização, no qual a pasta ficará responsável pelo PAV, salientou que esse é mais um grande avanço e serviço para o cidadão cambeense. “A gente aqui do Sine só tem a agradecer a Receita Federal por essa parceria, e a todos que contribuíram e não mediram esforços para inaugurar esse Ponto. Já temos uma enorme gama de serviços para o cidadão, e agora temos mais esse importante auxílio para as pessoas resolverem suas pendências com a Receita. É mais um grande avanço que estamos participando, de uma cidade que segue buscando atender o cambeense sempre com mais qualidade.”

O Sine Cambé atende de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Em caso de dúvidas é só entrar em contato através do telefone e Whatsapp (43) 3174-0443.