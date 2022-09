Atletas cambeenses são campeões nos Jogos Escolares Brasileiros no Espírito Santo

Três atletas cambeenses de wrestling foram premiados nos Jogos Escolares Brasileiros em Aracaju, no Espírito Santo. Os jovens Maycon Cabral, Beatriz Conceição e Nayara Azevedo foram vice-campeões da modalidade na equipe mista da seleção do Paraná. O campeonato foi realizado do dia 2 de setembro ao dia 17 de setembro.

O treinador Marcelo Missaka explica que os Jogos são disputados uma vez por ano e que contam com todas as modalidades olímpicas. “A equipe do Paraná tem na sua composição três atletas aqui de Cambé e ela se sagrou vice-campeã brasileira por equipes. É uma disputa por equipes na qual lutam todas as categorias contra todas as categorias ao final dos jogos“, acrescenta Missaka.

Ele comemora essa conquista: “O nosso projeto é o maior projeto de wrestling do sul do país e como nós somos originais do judô estudamos bastante wrestling para podermos ter um nível interessante para competir. Esse foi um resultado superimportante nos Jogos Escolares que é a competição mais importante do país, onde os melhores de cada Estado estão”, detalha.

A Escola de Lutas de Cambé participa há alguns anos dos Jogos Escolares e com isso atletas do município passaram a competir em outros Estados. “Os jovens treinam com a gente desde sempre. Nós os vimos crescer no nosso projeto e isso anima as próximas gerações a conseguir esse resultado e viajar com os outros, só fortalece o nosso trabalho“, finaliza.