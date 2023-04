Atlético MG é multado em mais de R$ 100 mil por problemas no gramado em jogo da Libertadores

Recentemente, o Atlético-MG recebeu uma notícia nada agradável. O clube mineiro foi informado que terá que pagar algumas multas que totalizam R$ 114 mil. Pelo que foi revelado, a Conmebol, através do Tribunal Disciplinar, multou o Galo por falhas e irregularidades durante o jogo do time contra o Millonarios na Libertadores.

Na partida em questão, o Atlético-MG venceu os adversários por 3 a 1 na terceira fase pré-grupos do torneio continental. De acordo com a decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol, o Galo não proporcionou condições adequadas de gramado para a realização do jogo, sendo que a entidade vistoriou o campo do Mineirão e liberou a realização da partida.

No documento, ainda foi apontado que o sistema de irrigação e drenagem do estádio não estavam em perfeitas condições, sendo que a entidade afirmou que o Galo não cumpriu uma das normas da competição, a chamada “entrevista flash”, que são as entrevistas dadas por ao menos um jogador do time logo após a realização de uma partida. A Conmebol também confirmou que infrações foram cometidas nas arquibancadas, e a entidade apontou que o clube mineiro foi leniente com a atitude dos torcedores que acenderam sinalizadores.

Dessa forma, a quantia de R$ 114 mil em multas estabelecidas pela Conmebol deve ser descontada dos direitos de transmissão que a entidade tem que repassar para o clube. No entanto, a equipe mineira pode recorrer da punição no Tribunal da Conmebol.

Mais dinheiro

Anos após ano a Libertadores reúne as principais equipes do futebol sul-americano, com isso, o torneio ocupa um lugar especial no imaginário dos torcedores, que sonham que seus clubes possam levantar a taça da competição e consequentemente ocupem o lugar mais alto da América do Sul.

Essa predileção pela Libertadores é refletida inclusive nas casas de apostas, que nos últimos anos ganharam uma notoriedade impressionante no país ao possibilitarem que os torcedores arrisquem alguns palpites nos eventos esportivos da sua escolha. E como o Brazino777 é confiável e disponibiliza promoções frequentes, ela tem se tornado uma excelente alternativa para o público que deseja começar a fazer uma fezinha nas partidas do seu time favorito sem gastar muito.

Todavia, a Libertadores tem se mostrado uma verdadeira mina de ouro para os clubes participantes do torneio, e a Conmebol anunciou uma novidade que deve deixar os times ainda mais animados.

Em 2023, a entidade dará uma premiação extra de US$ 300 mil (R$ 1,48 milhão) para cada partida vencida pelos clubes na fase de grupos, sendo esta a primeira vez na história que algo desse tipo acontece. “Na Conmebol reconhecemos o mérito esportivo e elevamos a competitividade”, escreveu Alejandro Dominguez, o presidente da entidade no seu Twitter.

Nesta temporada, levando em consideração a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, a Conmebol distribuirá em premiações US$ 301 milhões (aproximadamente R$ 1,49 bilhão). Esse montante é 23% superior ao concedido aos clubes no ano passado. Somente a Libertadores, como o principal torneio da América do Sul, distribuirá US$ 207,8 milhões (R$ 1,03 bilhão) em prêmios.

Obviamente, ao garantir premiações tão elevadas, a entidade espera aguçar o espírito competitivo dos times, que devertão fazer o necessário para chegar nas fases finais da competição.

Vale destacar que, nas últimas quatro edições, o torneio tem experimentado um domínio tupiniquim, já que nesse período somente Flamengo e Palmeiras levantaram a taça, duas vezes cada um deles. E para 2023, apesar dessas equipes terem tropeçado em suas respectivas estreias, ambas continuam sendo vistas como amplas favoritas a ganhar a competição novamente.

Todavia, times como o Fluminense e o Athletico-PR, que foi finalista no ano passado, também possuem boas chances de fazer uma boa campanha e chegar até as fases finais da competição.