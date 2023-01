A partida entre Palmeiras e Flamengo, válida pela final da Supercopa do Brasil, foi realmente um jogaço. Com sete gols marcados, o jogo foi emocionante do início ao fim. O Flamengo começou na frente, marcando um gol de pênalti com Gabigol, mas o Palmeiras conseguiu empatar com Raphael Veiga e Gabriel Menino marcou um golaço de fora da área.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou a empatar com Gabigol, mas o Palmeiras novamente se colocou na frente com outro gol de pênalti, desta vez marcado por Raphael Veiga. O Flamengo não desistiu e conseguiu empatar novamente com um golaço de Pedro. No entanto, Gabriel Menino deu números finais à partida com um gol, que de acordo com a Central do Apito, deveria ter sido anulado.

Com este resultado, o Palmeiras foi o grande campeão da Supercopa do Brasil 2023, vencendo o Flamengo por 4 a 3. A equipe alviverde comemorou muito a vitória, enquanto o Flamengo ficou com o gosto amargo da derrota.