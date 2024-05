Veículo de Cambé Capota na Rodovia PR 090 em Sapopema

0:00

Na madrugada de 5 de maio de 2024, um grave acidente de trânsito ocorreu na rodovia PR 090, envolvendo um único veículo, um Ford Ka com placas de Cambé, PR. O sinistro, registrado às 02:30h, aconteceu no km 276 + 300 metros, no município de Sapopema, conforme reportado pela Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio.

De acordo com as informações oficiais, o carro trafegava no sentido São Jerônimo da Serra para Sapopema quando, ao realizar uma curva aberta, o motorista perdeu o controle do veículo, resultando em um capotamento. O veículo parou do lado direito da direção de tráfego.

O condutor, identificado apenas como G. G., de 24 anos, e três passageiros – F. R. D., feminino, 26 anos; A. G. B., feminino, 23 anos; e M. J. F., masculino, 25 anos – sofreram ferimentos e foram prontamente encaminhados ao hospital municipal de Sapopema para receber atendimento médico.

A pista, de característica simples, estava em condições de tráfego normais e o tempo era bom no momento do acidente, o que levanta questões sobre as circunstâncias que levaram ao sinistro. A polícia continua a investigar as causas do acidente e mais detalhes devem ser divulgados em breve.

Este incidente serve como um lembrete crítico da importância da prudência e do respeito às normas de trânsito, especialmente em condições de curvas abertas e faixas contínuas onde a visibilidade e as condições da estrada podem mudar rapidamente.