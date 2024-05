Doença Grave no coração pode dar direito ao recebimento de 01 (um) salário mínimo

0:00

Por, Jéssica Galvani, advogada.

Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios inesperados, como uma cardiopatia grave. Se você ou alguém que conhece essa condição, saiba que existe um benefício vital – o BPC.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um suporte financeiro de um salário mínimo, destinado a pessoas com cardiopatia grave, entre outras condições de saúde incapacitantes, que preencham o critério de renda de até ¼ do salário mínimo per capta (por pessoa da família).

Lembrando que rendas advindas de Bolsa Família, de outro BPC ou de aposentadorias de até 01 (um) salário mínimo, não entra para o cálculo de renda per capta.

O BPC pode ser uma ajuda fundamental para lidar com despesas médicas e de vida cotidiana.

Como você pode acessar o BPC se você se encaixar nessa situação?

Reúna toda a documentação necessária que comprove sua condição de saúde, como laudos e atestados médicos; Atualize o cadastro no CadÚnico; Procure um(a) advogado(a) especializado(a) em direito previdenciário para orientação; Dê início o processo de requerimento do BPC, caso tenha probabilidade de direito.

