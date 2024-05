Helicóptero da PRF do Paraná Realiza Resgates em Áreas Enchentes no Rio Grande do Sul

0:00

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inicialmente baseado no Paraná, tem sido fundamental no resgate de vítimas das recentes enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Em apenas dois dias, a aeronave conseguiu resgatar 29 pessoas de áreas severamente afetadas pelas chuvas.

A primeira aeronave aeromédica da PRF a chegar ao Rio Grande do Sul partiu do Paraná, chegando ao estado no dia 3 de maio, após enfrentar desafios devido ao mau tempo. Desde sua chegada, o helicóptero tem realizado missões críticas de resgate nas áreas mais atingidas, especialmente nos municípios de Canoas e Eldorado do Sul.

Essas áreas, inundadas e inacessíveis por meios terrestres, requerem operações complexas onde não há locais disponíveis para pouso. Assim, a equipe de resgate da PRF utiliza técnicas de içamento para retirar as vítimas, incluindo idosos, gestantes, crianças e bebês, das situações de risco.

Além do helicóptero paranaense, outras duas aeronaves foram enviadas de diferentes estados, totalizando o resgate de 57 pessoas até o momento. A coordenação dessas operações destaca a expertise e a capacidade técnica das equipes envolvidas, que trabalham em condições adversas para garantir a segurança dos afetados.

A PRF também está mobilizando esforços para ajudar as vítimas das enchentes através de doações. Até o dia 8 de maio, todas as unidades da PRF no Paraná estão recebendo doações, incluindo água potável, alimentos não perecíveis, e itens de higiene pessoal e limpeza. Essas contribuições são essenciais para auxiliar os desabrigados e afetados pelas enchentes durante este período crítico.