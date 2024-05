Operação Policial em Cambé Resulta em Prisões e Apreensão de Drogas

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Em uma operação conduzida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11º CIPM), efetivos do pelotão CHOQUE Canil foram acionados e desempenharam papel crucial em uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, no dia 3 de maio de 2024.

A operação iniciou-se às 16:25, quando uma equipe patrulhava a Rua Coronel João Gualberto, região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Durante a patrulha, os policiais observaram uma mulher entregando algo suspeito para um homem na calçada. Diante da fundada suspeita, os oficiais deram voz de abordagem. A mulher tentou fugir para dentro de uma casa abandonada, sendo perseguida e contida pelos policiais. Com ela, foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína.

Ao adentrar a residência em busca da mulher, a equipe deparou-se com mais três indivíduos que tentaram escapar pelos fundos do imóvel. Após uma breve perseguição, foram detidos e, no local, encontradas 14 porções de substância análoga ao crack e a quantia de R$289,00.

O apoio da equipe CHOQUE Canil, com o cão K9 Hambal, foi fundamental para localizar outras 24 porções de cocaína escondidas nas folhagens do quintal, embaladas de forma idêntica à encontrada inicialmente.

Os três homens e a mulher envolvidos foram presos por tráfico de drogas, enquanto a menor de idade, já com um mandado de apreensão em aberto, foi apreendida por ato infracional equivalente ao tráfico. Todos foram informados de seus direitos constitucionais e conduzidos à Delegacia de Cambé para as providências cabíveis.

Além das drogas, foram apreendidos três celulares durante a operação, que mais uma vez evidencia o comprometimento da Polícia Militar do Paraná na luta contra o crime organizado.