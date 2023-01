O sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em São Paulo, SP, sábado (28), não teve ganhadores para o prêmio principal da Mega-Sena, estimado em R$ 115.000.000,00 para o próximo concurso 01/02/2023. No entanto, 163 apostas acertaram 5 números e ganharam R$ 40.505,04, enquanto 10.641 apostas acertaram 4 números e ganharam R$ 886,37.

Os números sorteados foram: 09 – 12 – 20 – 30 – 32 – 35 – Concurso 2559

A Mega-Sena é um dos jogos mais populares no Brasil e oferece a chance de faturar milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Além disso, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo optar por deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50, mas quanto mais números marcados, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Então, não perca mais tempo e vá até o ESPAÇO DA SORTE para tentar a sorte e realizar o sonho de se tornar um milionário na Mega-Sena.