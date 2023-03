Barragem transborda e deixa dezenas de pessoas ilhadas em Bandeirantes, Paraná

Na manhã deste domingo (5), a cidade de Bandeirantes, no Paraná, foi surpreendida por uma enchente que atingiu várias regiões do município. De acordo com as equipes de resgate, a barragem transbordou devido à grande quantidade de chuva que tem sido registrada nos últimos dias, o que aumentou o nível do Rio Ribeirão das Antas e inundou diversas casas.

A situação foi mais crítica nos bairros Invernada, Vitória, Jardim União, Vila Bela Vista e Vila São Pedro, onde dezenas de pessoas ficaram ilhadas. Os carros foram arrastados pela correnteza, e algumas árvores ficaram submersas pela água.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a prefeitura atuaram rapidamente para prestar auxílio às famílias afetadas. As equipes trabalharam incansavelmente para resgatar as pessoas das áreas alagadas, fornecer abrigo e assistência médica aos moradores que precisavam de cuidados.

Felizmente, não houve registro de feridos, mas os prejuízos materiais foram significativos. A população de Bandeirantes está unida para ajudar os afetados pela enchente e tentar minimizar as consequências do desastre natural.

É importante lembrar que as enchentes são eventos recorrentes em muitas regiões do Brasil, especialmente durante a época das chuvas. É fundamental que as autoridades e a população estejam preparadas para lidar com essas situações e tomar medidas preventivas para reduzir os danos causados pelas inundações.

