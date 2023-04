Ocorrências atendidas pelos bombeiros de Cambé em 07/04 demonstram a importância do trabalho desses profissionais para a segurança e bem-estar da população

No último dia 07/04, os bombeiros de Cambé atenderam a quatro ocorrências em diferentes regiões da cidade. A primeira delas foi registrada por volta das 17h14 na Rua Maragogipe, onde uma mulher de 56 anos foi vítima de ferimento por arma branca. A equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento no local e a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar com ferimentos leves.

Mais tarde, às 19h40, na Avenida Presidente Castelo Branco, os bombeiros realizaram uma atividade educacional de demonstração e simulados, atendendo a uma solicitação da comunidade local. A ação foi realizada sem incidentes e contou com a presença de moradores da região.

Por volta das 21h, na Rua Carlos Sawade, um adolescente de 15 anos foi atropelado por um caminhão Ford Cargo 815E, cor branca. O jovem sofreu ferimentos leves e foi prontamente atendido pelos bombeiros no local do acidente. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.

Por fim, por volta das 23h10, na Avenida Bela Vista, número 5, os bombeiros atenderam a uma ocorrência de agressão que resultou em ferimentos moderados. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da agressão, nem a identidade da vítima ou agressor.

As ocorrências registradas pelos bombeiros de Cambé no dia 07/04 demonstram a importância do trabalho desses profissionais para a segurança e bem-estar da população. É importante ressaltar que em situações de emergência, é fundamental acionar os bombeiros através do número 193 para garantir um atendimento rápido e eficaz.