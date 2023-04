Colisão frontal na PR 445 deixa feridos em Cambé

Na madrugada desta sexta-feira (07/04/2023), um acidente de trânsito do tipo colisão frontal deixou quatro pessoas feridas na PR 445, em Cambé.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 01h10, no km 94 da via, em um trecho de pista dupla, O veículo, um VW/Crossfox com placas de Sertanópolis, seguia sentido Cambé ao Entr. PR 323/545 (Warta) e colidiu frontalmente com uma VW/Saveiro com placas de Cambé que trafegava em sentido contrário.

O VW/Crossfox era ocupado por duas pessoas, o condutor P R G G, de 35 anos, e a passageira C M S, de 49 anos, ambos com ferimentos. Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim do Sol para receber atendimento médico.

Já a VW/Saveiro também tinha dois ocupantes, sendo o condutor U L C, de 40 anos, que também ficou ferido e foi levado para a UPA do Jardim do Sol, e o passageiro que não se feriu.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para o registro da ocorrência e a via foi liberada após o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos envolvidos.

Acidentes de trânsito como este reforçam a necessidade de que os motoristas redobrem a atenção e mantenham a velocidade compatível com as condições da via, principalmente em períodos de chuva, garantindo a segurança no trânsito e evitando acidentes com graves consequências.