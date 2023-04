Corpo de Bombeiros atende diversas ocorrências em Cambé e Bela Vista do Paraíso”

No final da tarde desta quinta-feira (06/04), ocorreu um acidente de trânsito na Rua Salmos, nº 487, em Cambé. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como R.S.B, masculino, de 47 anos, que sofreu ferimentos moderados. Não foi possível identificar o veículo envolvido na colisão, já a motocicleta era uma HONDA CG 150 TITAN ES, cor preta.

Antes disso, a equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para atender a dois incêndios em vegetação, na Rua Floresta, n° 12 e na Avenida Bela Vista, nº 5, ambos na cidade de Bela Vista do Paraíso. Felizmente, não houve feridos nos dois incidentes.

Mais cedo, por volta das 11h, a equipe de Bombeiros também foi acionada para atender um acidente na Rua Gov Bento Munhoz da Rocha Neto, n° 469, em Cambé, onde uma senhora de 69 anos, identificada como M.A.D.S.M, sofreu ferimentos moderados após uma queda de mesmo nível.

Por fim, à 00h52, a equipe foi acionada para fazer uma busca e salvamento para a captura e/ou remoção de animal na Rodovia PR 537, n° 1, em Bela Vista do Paraíso.

O Corpo de Bombeiros segue trabalhando para manter a população segura e atender prontamente a todas as ocorrências.