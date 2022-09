CAC busca recuperação na terceirona em casa neste domingo

O Clube Atlético Cambé (CAC) está buscando uma recuperação na Terceira Divisão do Campeonato Paranaense. O time cambeense vai jogar neste domingo (25), às 15h30, no Estádio Municipal José Garbelini, contra o Paranavaí, pelos jogos de volta da primeira fase da competição. Com a derrota no último jogo, o CAC precisa vencer em casa para tentar uma classificação para a próxima fase da competição.

Na chave B, o time cambeense caiu para a 6ª posição e precisa da vitória, já que somente os dois primeiros colocados disputarão as próximas etapas. Esse é o segundo jogo do time em casa, já que o CAC vinha mandando seus jogos em Arapongas. Com um triunfo, um empate e quatro derrotas no campeonato, a expectativa é de que a retomada do mando de campo em Cambé e a proximidade com a torcida ajude a embalar o time, que é comandado por Marcos Danilo Ferrari. A entrada inteira custa R$20 e a meia R$10.

Pela mesma rodada, o Patriotas joga contra o Campo Mourão, o Iraty enfrenta o Hope Internacional, o REC pega o Nacional e a Portuguesa Londrina joga contra o Arapongas. O jogo começa às 15h30 no Estádio Municipal José Garbelini, que fica na Avenida José Bonifácio, próximo à saída para Rolândia.