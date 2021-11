Cadáver localizado dentro do Parque Histórico Municipal Danziger Hof na região do Bratislava em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um cadáver foi encontrado dentro do Parque Histórico Municipal Danziger Hof, que fica na região do Bratislava na tarde desta segunda-feira (29), segundo informações o corpo estava boiando em um dos córregos que atravessa o local. O parque, que atende escolas e pessoas interessadas nas trilhas, permanece fechada por conta da pandemia do Covid-19

Funcionários do parque entraram em contato com Polícia Militar, após avistar o corpo em um córrego em uma área de difícil acesso. A Polícia Militar isolou o local e acionou a Criminalística para perícia do corpo e do local. O tenente Yoshimine afirmou que só a investigação deve apontar se a pessoa foi morta no local ou se o corpo foi levado até o córrego. O cadáver ainda não foi identificado e foi encaminhado para o IML de Londrina.