Após o intervalo de início de ano, a Câmara de Vereadores de Cambé retomou as sessões ordinárias na noite de segunda-feira (06/02). Os vereadores elegeram os membros das quatro comissões que serão responsáveis por apoiar o processo legislativo de 2023.

A sessão teve a presença do prefeito Conrado Scheller (União Brasil) e do presidente eleito da Câmara para o biênio 2023/24, o vereador Leonildo Aparecido Julião (PTB), também conhecido como Tokinho. A sessão foi iniciada com uma mensagem do padre Rodrigo Fávaro, da paróquia São Francisco Xavier, que desejou boas-vindas a todos os presentes.

Na primeira sessão ordinária de 2023, os vereadores foram escolhidos para compor as comissões que atuarão no ano. Na próxima sessão, na segunda-feira (13/02), serão definidos os presidentes, relators, corregedores parlamentares e suplentes de cada comissão.

As quatro comissões formadas são: Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Orçamento, Finanças, Tributação, Redação de Proposições Legislativas, Apreciação de Contas do Município e Veto (CCJ), composta por Isaías Proença de Farias – Galego (União Brasil), José Carlos Mattos (PSD) – Jota Mattos, e Odair José Paviani (PSDB); a Comissão de Ética (CE) é formada por Jefferson Guedes Pereira (União Brasil), Odair Paviani, Luís Carlos de Melo (PTB) – Carlinhos da Ambulância, com Jota Mattos como suplente; a Comissão de Obras Públicas, Viação, Urbanismo, Ecologia, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Assistência Social, Cultural e Desporto (COPVUSE) é composta por Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos (Pode) – Lucas Mil Grau, Ademilson de Almeida (MDB) e Carlinhos da Ambulância; a Comissão de Participação Popular, Trabalho, Habitação, Acessibilidade, Segurança, Legislação Social e Serviço Público, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos (CPPTL) é composta por Jota Mattos, Odair Paviani e Lucas Mil Grau.