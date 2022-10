Abram alas que a aniversariante chegou! A cidade de Cambé está celebrando 75 anos de muita história para contar e reuniu centenas de cambeenses para comemorar com ela esse jubileu de diamante. O desfile de aniversário da cidade aconteceu na manhã deste domingo (09) e foi de muita alegria e emoção, já que após três anos, o tradicional desfile retornou a programação de aniversário da cidade. Com duas horas de duração e mais de mil pessoas na avenida, Cambé trouxe para o desfile várias alas que compõem setores importantes do município, como a Educação, a Saúde, o Esporte, o Trabalho e diversos outros grupos que fazem parte da história do município.

Como a presença da população é muito importante, o desfile aconteceu neste domingo, já que muitas pessoas trabalham ou estudam em cidades vizinhas e não poderiam comparecer na próxima terça-feira, dia 11 de outubro. Assim como o desfile de aniversário da cidade, a festa das crianças também foi adiantada e está acontecendo também neste domingo, no pátio do Centro Cultural de Cambé, que fica na Rua Pará, 210.

O prefeito Conrado Scheller, que discursou no início do evento, se emocionou com a volta do desfile, que é uma das principais tradições da cidade. “É um grande privilégio estar aqui hoje, vivenciando esse momento de muita alegria e também de muita esperança. Eu sei como isso aqui é importante para todo mundo, então vamos aproveitar e celebrar o aniversário da nossa amada Cambé”, ressalta.

Desfile em comemoração aos 75 anos de Cambé

Se tem uma coisa que o cambeense gosta e se orgulha é o desfile, que celebra o aniversário da cidade. Em 2022, após três anos de espera, o desfile voltou para a cidade e em grande estilo. Para aquecer a avenida, quem abriu o desfile foi a banda da Polícia Militar do Paraná, que tocou uma fanfarra para todos os espectadores. Com instrumentos musicais, uniformes tradicionais e muita sincronia, a banda colocou todo mundo em ritmo de festa. As duas próximas alas apresentaram os setores responsáveis pela segurança da cidade: o Batalhão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Paraná. Na sequência, os alunos do Colégio Estadual Antônio Raminelli também entraram na avenida.

Valorizando a rede de Educação e as crianças do município, a quinta ala trouxe para a avenida alunos das 44 Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil. Para o desfile, foram convidados 20 alunos de cada escola para representarem as instituições. Com mais de 10 mil alunos na rede municipal de ensino, a dificuldade da logística não permitiu que todas as crianças participassem do desfile. A ala dos alunos foi dividida em grupos, que destacaram as áreas de conhecimento, como arte, ciências, língua portuguesa, história, dentre outros temas. Ainda na área da Educação, a sexta ala contou com uma apresentação da banda do Colégio Marcelino Champagnat, de Londrina.

Na sequência, membros de duas entidades da cidade entraram na avenida: do Lar Santo Antônio e do Cepase (Centro de Proteção Assistencial à Saúde e à Educação de Cambé). A ala seguinte apresentou aos espectadores diversas pessoas que participaram dos cursos e oficinas ofertados pelo programa Cambé Oportuniza. O projeto é uma ação desenvolvida pelas Secretarias de Trabalho, Educação, Esporte, Cultura, Assistência Social e Saúde e oferece atividades em todas as regiões da cidade e para todas as idades. Hoje, são 32 cursos e oficinas que atendem mais de 2.700 pessoas. Para representarem o programa, foram convidadas pessoas que concluíram os cursos de capacitação e oficinas, idosos que participam das atividades dos Centros de Convivência do Idoso e servidores que atuam no programa. O objetivo da ala é mostrar a importância da oportunidade na vida das pessoas, independente da idade.

O nono grupo a desfilar foi o de profissionais da Secretaria de Saúde, destacando a importância desses trabalhadores na vida de todos os cambeenses. Logo em seguida, quem foi para a avenida foram os atletas da cidade, que enchem os cambeenses de orgulho e de medalhas. No município, são ofertadas 10 modalidades, que trabalham a iniciação esportiva de mais de 1.600 crianças e adolescentes. Nos últimos anos, os atletas de Cambé conquistaram diversas competições, tanto em nível regional quanto estadual e nacional. Através da ala, a ideia foi mostrar a força que o esporte tem na cidade e incentivar cada vez mais a iniciação esportiva na vida das crianças e dos adolescentes.

Caminhando para o final do desfile, a próxima ala trouxe para a avenida membros de diversas igrejas da cidade, que representam a união das instituições em prol do desenvolvimento de Cambé e da luta pela igualdade, respeito, tolerância e amor. O grupo seguinte foi o da Família Som Bell, que colocou todo mundo para dançar com uma coreografia animada. Em seguida, passaram pela avenida os ciclistas com suas bicicletas, que representam uma atividade que está em plena ascensão na cidade. Por fim, para fechar o desfile, a frota da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros entraram na avenida.

Gabriel Barreto trouxe a família toda para assistir ao desfile, inclusive o filhinho de dois anos. “É uma festa muito importante para as pessoas da nossa cidade, que faz parte da nossa história. Hoje é o primeiro desfile do meu filho, eu quero que ele conheça essa tradição, já que quando eu era criança também participei dessa festa”, conta. Também buscando resgatar essa tradição, Milena Munhoz trouxe o sobrinho para assistir ao desfile. “Meus pais sempre me trouxeram, então eu quero repassar isso para o meu sobrinho. É um momento de descontração, já que encontramos amigos e familiares e é uma forma de fazer com que essa memória continue viva”, celebra.

Margarete Franco, que veio acompanhada dos dois netos, também comemora a volta do desfile. “O priminho deles veio desfilar, então eu trouxe eles para assistirem. Quando cheguei aqui hoje, me lembrei das diversas vezes em que trouxe meus filhos para desfilarem, assim como quero trazer os meus netos no futuro”, conta empolgada.

As amigas e colegas de turma Isabela e Maynara desfilaram representando a Escola Municipal Izaura Ferreira Neves, que trouxe para a avenida a temática do handebol. As duas adoraram a experiência e querem participar novamente nas próximas edições. “É muito legal desfilar com os amigos e representar a nossa escola”, contam animadas.

O desfile em comemoração aos 75 anos de Cambé percorreu um trecho de cerca de 500 metros, começando a partir do cruzamento da Avenida Equador com a Avenida Inglaterra e finalizando em frente à Praça Getúlio Vargas, local onde o palco foi montado.

Estela Camata, secretária de Cultura e de Educação, conta com animação como foi a retomada dessa tradição de Cambé. “Eu ainda estou emocionada com tudo isso, foram três meses de muita preparação, as escolas fizeram uma apresentação maravilhosa do que a Educação realmente é. Estou muito ansiosa, mas muito mais animada ainda”, celebra. Camata agradeceu toda a equipe da Prefeitura de Cambé e a participação de todas as famílias.

Festa das crianças

A secretária também destaca que a festa das crianças vai dar sequências às comemorações do aniversário de Cambé. Conforme as crianças foram saindo do desfile, elas já foram encaminhadas para o pátio do Centro Cultural de Cambé. A festa das crianças vai seguir até às 17h, com muitas atividades para a criançada, como a tradicional cama elástica e o tobogã, e também para toda a família.

As crianças também poderão interagir com os palhaços, participar de oficinas culturais e assistir a apresentações de teatro. Já que para brincar precisa ter energia, todo mundo vai poder aproveitar uma pipoca quentinha e um algodão doce fofinho, que serão distribuídos para todo mundo que comparecer.