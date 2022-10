Traz o bolo e as velinhas que a aniversariante chegou! Nesta terça-feira, dia 11 de outubro, a cidade de Cambé vai comemorar 75 anos de muita história para contar. O jubileu de diamante está vindo em grande estilo, já que não faltam motivos para comemorar. Com avanços na industrialização, na geração de empregos e em obras que vão beneficiar diretamente toda a população, o município de Cambé está em pleno desenvolvimento. Mesmo já sendo uma senhora, a cidade tem muito fôlego para trilhar os caminhos que ainda vêm pela frente.

Um pitada de história

Antes de começar a falar da Cambé de hoje, é importante relembrar um pouco da história da cidade, já que isso ajuda todo mundo a entender como Cambé se tornou a Cambé que todo mundo conhece. Por meio da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), os primeiros 31 imigrantes chegaram aqui em janeiro de 1932 e aquele meme “tudo era mato” não poderia ser mais real. Os primeiros moradores vieram de uma cidade livre chamada Danzig, que hoje faz parte do território polonês. O pessoal chegou aqui fugindo da guerra e das más condições de vida e com a promessa de um solo fértil e cheio de saúvas, que tudo o que planta, dá. Como homenagem a cidade de origem, os imigrantes batizaram esse local de Nova Dantzig.

Além dos imigrantes vindos de Danzig, o norte do Paraná recebeu japoneses, italianos, eslavos, portugueses, alemães, espanhóis, libaneses, paulistas e nordestinos. Sim, muita gente vinda de muito lugar. Pulando alguns anos, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil lutou contra a Alemanha e os outros países do eixo e, como forma de evitar qualquer mal entendido, um decreto de 1943 alterou os nomes das cidades que tinham relação com os países inimigos. Mesmo Danzig sendo uma cidade livre, a maior parte da população falava o alemão. Dessa forma, Nova Dantzig passou a ser chamada de Cambé.

Quatro anos depois, em 1947, Cambé recebeu foi emancipada do município de Londrina e teve seu primeiro prefeito eleito em dezembro do mesmo ano, sendo ele Jacídio Correia, que hoje dá nome a Escola Municipal Jacídio Correia.

Uma dose de presente

Cambé tem atraído muitas empresas, do pequeno ao médio e grande porte, vendo a retomada econômica avançar a passos largos depois da pandemia. Atualmente, a cidade comporta quatro parques industriais, sendo eles: Parque Industrial José Garcia Gimenez, Parque Industrial São Jorge, Distrito Industrial Tarobá e o Parque Industrial Jehovah Almeida Gomes. Os parques contam com mais de 150 empresas, de vários tamanhos e setores. No geral, Cambé tem, entre micro, pequenas, médias e grandes empresas e microempresários individuais (MEIs), mais de 11 mil números de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) inscritos. De janeiro a setembro deste ano, foram abertas 906 empresas, de diversos tamanhos e setores de atuação.

Geração de empregos

Ao passo em que a cidade atrai empresas e incentiva os cambeenses a abrirem o próprio negócio, Cambé também se destaca na geração de empregos. No ano, a cidade colocou mais pessoas no mercado de trabalho do que desligou, ficando com um saldo positivo de 767 postos de trabalho e uma evolução de 3,21%. A cidade conta atualmente com 24.673 pessoas trabalhando com carteira registrada. Os setores que vêm mais se destacando são a indústria e o comércio.

Viaduto do Bratislava

Para que as pessoas possam chegar com segurança ao trabalho, as crianças nas escolas e que as pessoas que estão só de passagem possam fazer um trajeto tranquilo, o Viaduto do Bratislava foi uma importante aquisição para o município neste ano de 2022. O viaduto fica na BR-369, na interseção da Avenida Brasil com a estrada do Bratislava, e foi liberado no fim de junho. O investimento estadual foi de R$13,5 milhões e vai possibilitar um trânsito mais seguro, com menos congestionamento e a expectativa de reduzir o número de acidentes, já que mais de 20 mil veículos passam pela via todos os dias.

Obras

Já que tem obra para melhorar o trânsito, também têm obras para melhorar os atendimentos e o bem-estar da população.

Cras do Jardim Ana Rosa

No ano, uma das primeiras obras a sair do papel foi a nova sede do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Jardim Ana Rosa, que atualmente fica em um barracão alugado pelo município. Como o local não é adequado para a prestação do serviço, o Cras vai mudar para a estrutura da antiga Unidade Básica de Saúde do Cambé IV, que está sendo totalmente revitalizada. As obras começaram em julho e vão custar R$381.552,85, que são recursos próprios do município. A expectativa é que o novo Cras seja entregue no começo de 2023.

Creas do Jardim Tupi

Atualmente, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) de Cambé funciona em um espaço que foi alugado pelo município para sediar temporariamente o serviço. Para trazer os atendimentos para um local próprio, está sendo construída uma sede para o Creas, mais espaçosa e adequada para a prestação do serviço. O terreno escolhido fica na Rua Curitiba, ao lado do Centro do Idoso do Jardim Tupi e próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para a construção desse espaço, vão ser utilizados recursos da União (R$382.000,00) e municipais (R$171.897,15), totalizando R$553.897,15 investidos.

Ginásio de Esportes do Jardim Ana Rosa

O Ginásio de Esportes do Jardim Ana Rosa também está recebendo melhorias, tanto na questão de acessibilidade quanto na segurança dos atletas e do público. A obra tem investimento total de R$327.852,50 (R$283.635,00 da União e R$44.217,50 do município).

UBS do Silvino

A Unidade Básica de Saúde do Silvino funciona, hoje, na Rua Nilo Peçanha, 318 e não atende aos critérios do Ministério da Saúde. Por conta disso, uma nova UBS está sendo construída na Rua Antônio Raposo Tavares, 1300, para atender a população que vive na região. Na obra, vão ser investidos R$1.771.777,52, sendo que o município vai custear R$967.777,52 e o restante vem de repasses do governo estadual.

CEOC do Jardim Tupi

Agora, o município vai ter uma estrutura própria para prestar os serviços de atendimento à Saúde Bucal da população. O Centro de Especialidades Odontológicas de Cambé funciona desde 2006 em um local adaptado na antiga estrutura do Pronto Atendimento 24 Horas, mas vai ser realocado em um novo espaço no Jardim Tupi, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. O investimento na construção é exclusivamente do município, que vai destinar R$1.120.340,00 para o novo Centro de Especialidade Odontológicas de Cambé.

UBS do Nova Bandeirantes

A Unidade Básica de Saúde do Novo Bandeirantes, que fica na Rua Sadamu Anami, 73, está sendo ampliada e totalmente revitalizada. Após as melhorias, a UBS vai ter uma estrutura quase três vezes maior que a atual. Tanto na parte de reforma quanto de ampliação, vão ser investidos, no total, R$1.821.505,00, sendo que, do montante, R$1.271.505,00 são recursos próprios do município e o restante vem de repasses estaduais e federais.

UBS do Conjunto Habitacional Morumbi

Próxima ao CAIC, como é conhecida a Escola Municipal Cecília Meireles, a Unidade Básica de Saúde do Conjunto Habitacional Morumbi também vai receber melhorias. Com 580 m² de área construída, a ampliação vai deixar o espaço com mais de 1000 m² de construção. No local, vão ser investidos R$1.000.000,00 vindos do Estado e mais R$363.937,05 com recursos municipais, totalizando R$1.363.937,05.

Todas as obras na área da Saúde já estão em fase de licitação, em que as empresas interessadas em assumir as demandas podem disputar cada uma delas. As obras vão iniciar ainda em 2022 e devem ser entregues em 2023.

Ranking Municipal

O Ranking de Competitividade dos Municípios de 2022 traz um panorama geral da situação de 415 cidades com mais de 80 mil habitantes do Brasil. Por meio de 65 indicadores e três dimensões (instituições, sociedade e economia), o ranking faz uma comparação entre os municípios que participam da análise. Neste ano, Cambé ficou na 158ª posição geral; em relação ao acesso à Saúde, Cambé saltou 96 posições e está no 29° lugar; em 50°, no funcionamento da máquina pública; em 52°, no saneamento; em 85°, no quesito segurança; e na 118ª na qualidade da Educação.

Um tantinho de futuro

Cambé está completando 75 anos, mas já pensando nos 80, 90, 100 anos. Para o futuro, o prefeito Conrado Scheller já antecipa que a missão é trazer cada vez mais obras que vão melhorar a qualidade de vida da população, além de impulsionar a indústria, o comércio e a geração de empregos. “Estou muito feliz de poder comemorar com a cidade esse jubileu de diamante, com muitas vitórias alcançadas e com planos ainda maiores para o futuro. Os cambeenses podem ter certeza de que nós próximos anos vamos melhorar cada vez mais a nossa cidade, tanto na Educação e na Saúde quanto na Cultura, no Esporte e na infraestrutura”,