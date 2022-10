Cambé foi uma das primeiras cidades do Paraná a finalizar a Pesquisa Nacional em Saúde Bucal, o SB Brasil, que foi concluída nesta terça-feira (27). O objetivo do SB Brasil é avaliar a saúde bucal da população e fazer um levantamento dos principais problemas e queixas da população a respeito do tema. A pesquisa aconteceu ao longo do mês de setembro e, no total, 56 cambeenses foram examinados.

A dentista responsável pela Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde, Priscilla Mamprin Casaroto, explica que o SB Brasil é um levantamento epidemiológico promovido pelo Ministério da Saúde e pela Universidade Federal de Minas Gerais. Para definir quais bairros das cidades vão compor a pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza um sorteio entre as regiões previamente selecionadas de cada município. Em Cambé, o bairro escolhido foi o Jardim Ana Rosa.

Segundo Casaroto, na primeira etapa da pesquisa foram listados todos os domicílios que fazem parte do Jardim Ana Rosa. Na segunda fase, foi feita a identificação dos moradores, obedecendo o público-alvo definido pela pesquisa (crianças de 05 anos, adolescentes de 12 anos, grupos etários de 05 a 19 anos, de 35 a 44 e de 65 a 74 anos). Na terceira e última etapa, finalizada nesta semana, foram feitos exames para avaliar a saúde bucal da população, levando em conta os problemas mais graves e prevalentes que acometem a população. A dentista cita como exemplo a cárie, a doença periodontal, as oclusões, os traumas e a necessidade de próteses dentárias. “Além disso, nós aplicamos um questionário para entender e identificar quais são os impactos dessas condições na qualidade de vida da população”, ressalta.

A princípio, 86 domicílios foram selecionados para participar da pesquisa, mas por conta de algumas mudanças de endereço e abstenções, 56 cambeenses foram avaliados. Priscilla Mamprin Casaroto explica que muitos municípios do Paraná estão iniciando agora a terceira fase da pesquisa e, por conta disso, os resultados serão divulgados somente no ano que vem. Segundo ela, os dados são muito importantes porque vão ajudar no planejamento das ações de saúde bucal ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de compor uma base de dados sobre a saúde bucal da população. “O SB Brasil é fundamental porque vai nortear as políticas públicas de saúde bucal que serão desenvolvidas ou aperfeiçoadas nos próximos anos”, destaca.

A dentista ressalta que a pesquisa é realizada, geralmente, a cada 10 anos e envolve meses de preparação e de aplicação. Além disso, os profissionais passam por uma capacitação – chamada de calibração – para atingirem a fase ouro de qualificação na identificação de agravos dentários. “Um último ponto importante dessa pesquisa é que ela também vai nos ajudar a comparar a saúde bucal da população antes e depois da implementação da Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente, criada há 17 anos”, finaliza.