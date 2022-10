Os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde estão passando por um curso de aperfeiçoamento no transporte de passageiros. O objetivo é qualificar ainda mais os servidores que trabalham nos serviços de urgência e emergência do município, como o Intersaúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como da Atenção Básica. As aulas começaram na última segunda-feira (17) e seguem até a primeira quinzena de dezembro.

Priscila Moraes, coordenadora do Departamento de Atenção Especializada, explica que o curso ofertado aos motoristas vai atender a resolução 168/2014 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A resolução pede que os motoristas que trabalham com o transporte de passageiros recebam treinamento adequado para exercer a função. “O objetivo é melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados e garantir a segurança de toda a nossa população”, ressalta.

Ao todo, são 26 profissionais que estão recebendo o treinamento no Centro da Juventude, que acontece de forma escalonada e não prejudica nenhum dos serviços oferecidos. O curso engloba quatro tipos de modalidade: curso inicial no transporte de passageiros; curso de reciclagem no transporte de passageiros; curso inicial de emergência; e curso de reciclagem de emergência. Para os cursos iniciais, a carga horária é de 50 horas; já para a reciclagem é de 16 horas. “É muito importante atualizar o servidor que presta esse serviço, já que quem vai sentir mais essa diferença é a própria população”, finaliza.