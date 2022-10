A semana começou mais animada para 13 cambeenses que vão passar o fim do mês com dinheiro extra no bolso! Mais uma rodada de prêmios foi entregue aos ganhadores do Cambé Nota Premiada na manhã desta segunda-feira (24). No total, os prêmios somam mais de R$ 23 mil.

Esse já é o terceiro sorteio do Nota Premiada e os sortudos da vez foram: Jaqueline Dias dos Santos, Áurea Lucia Ferraz de Souza Giusti e Miguel Gomes Gordo Martins, que ganharam prêmios de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil reais, respectivamente. Também foram sorteados mais 10 prêmios de R$ 500, contemplando nove sortudos – já que Marcos Dall Acqua teve duas notas sorteadas pelo programa. A cerimônia contou com a presença de alguns dos ganhadores, do prefeito Conrado Scheller, secretários municipais e vereadores.

Scheller parabenizou os ganhadores e destacou a importância que o programa tem na arrecadação municipal, já que evita a sonegação de impostos e ainda premia os cambeenses, que pedem nota fiscal. “Para tocar a cidade, a gente precisa de recursos e só conseguimos isso através da arrecadação. Ninguém gosta de pagar impostos, mas é necessário para que as obras aconteçam, para que a gente tenha Educação e Saúde de qualidade”, ressalta. Scheller também explica que o Nota Premiada foi um mecanismo criado para não aumentar o valor dos impostos e ajudar a população com prêmios a cada três meses.

O secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, ressalta que todo o sistema do Nota Premiada foi criado por servidores do município e traz toda a transparência necessária no processo. “É um programa que deixa a gente muito orgulhoso, já que aumentando a nossa arrecadação conseguimos reverter isso em obras em todas as áreas para a população”, esclareceu o secretário.

Já o presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, Dr. Fernando Lima, destacou a importância de ações para evitar a sonegação de impostos e a premiação, que incentiva a população a pedir a nota fiscal. “E essa entrega formal é bem significativa, já que demonstra a transparência de todo o programa e mostra quem concorreu e quem ganhou, incentivando que outras pessoas participem”, explica.

Áurea Lucia Ferraz de Souza Giusti conta que essa é a segunda vez que participa do sorteio e comemora o prêmio de R$ 5 mil. “É o dinheiro que eu sempre peço para cair do céu. Eu brinco que Deus poderia me mandar um dinheiro lá do céu e hoje ele mandou”, conta aos risos. Giusti participou com duas notas e ficou surpresa em ser uma das ganhadoras. “Esse dinheiro está vindo em ótima hora, então eu aconselho todo mundo a pedir a nota fiscal, já que quando você menos espera, o prêmio pode chegar”, finaliza

Miguel Gomes Gordo Martins participou pela primeira vez do sorteio e foi contemplado com o terceiro prêmio, no valor de R$ 3 mil. “Estou muito contente, pretendo economizar mais um pouco para comprar um carro”, conta sorridente.

Como participar dos sorteios

Para participar do Programa Cambé Nota Premiada, o primeiro passo é fazer o cadastro no site www.cambe.pr.gov.br/fazenda informando os dados pessoais. Após isso, quando contratar algum tipo de prestação de serviço, o cambeense pode solicitar o seu CPF na nota fiscal eletrônica. Todas as notas que você colocar o CPF vão automaticamente para o sistema, gerando um cupom a cada R$ 50,00 gastos em serviços.

O programa só é válido para a área da prestação de serviços, ou seja, dentistas, médicos, academias, cabeleireiros, mecânicos, dentre outros. O programa é destinado para pessoas físicas e os sorteios são realizados pela Loteria Federal a cada três meses.