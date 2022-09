Cambé recebe cursos de especialização e profissionalização gratuitos por meio do Instituto Federal

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Educação e em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), oferece cursos gratuitos de inglês básico, de libras e de cuidador de idosos. As aulas serão ministradas na Unidade Remota do Instituto Federal, na Rua da Lapa 160, no Jardim Morumbi. Para participar das aulas é necessária conclusão do ensino fundamental II e ter no mínimo 18 anos. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://londrina.ifpr.edu.br/cursos-fic-cambe-cornelio-procopio/ até o próximo dia 2 de outubro.

As aulas de inglês básico acontecerão todas as terças e quintas-feiras das 19h às 22h. O curso de libras será dividido em duas turmas: a turma 1 terá aulas às segundas e sextas-feiras, e a turma 2 às terças e quintas-feiras, também das 19h às 22h. O curso de cuidador de idoso será ministrado nas terças e quintas-feiras no mesmo horário. Todos os cursos contam com um certificado de conclusão emitido pelo IFPR com uma carga horária de 160 horas. As aulas terão duração de 3h cada. Além disso, os alunos receberão uma ajuda de custo de R$2,50 por hora aula assistida para transporte.

O coordenador de curso, Julio de Mello, explica que os cursos oferecidos tem como objetivo capacitar as pessoas para inclusão no mercado de trabalho. “Os cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional são organizados para o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social”, detalha.

Para mais informações é possível entrar em contato com o coordenador pelo e-mail julio.mello@ifpr.Edu.br.