Censo 2022: 48% dos cambeenses já responderam a pesquisa

Você sabia que o Censo Demográfico acontece há mais de 150 anos no Brasil? Por meio da pesquisa, é possível traçar um panorama geral do país, tanto em questões sociais como econômicas. Em Cambé, o Censo 2022 começou há quase dois meses e já registrou a participação de mais de 48% da população. Apesar do número estar dentro do esperado, muitas pessoas estão se recusando a responder o questionário, o que pode gerar multa de até 10 salários mínimos.

Antônio Norberto Schneider é coordenador de área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e responsável pela organização do Censo em 11 cidades da região. Segundo ele, os recenseadores fazem diversas visitas e deixam bilhetes com o nome e um número de telefone para que o morador ligue para agendar o atendimento. “A maioria das pessoas não retorna esse contato, nem atende quando o recenseador vai aos sábados ou domingos ou em horários diferenciados”, ressalta. De acordo com a Lei n°5.534/1968, caso uma pessoa se recuse a prestar essas informações – ou responda com dados falsos -, ela pode receber uma multa de até R$ 12.120,00. Em caso de reincidência, o valor pode dobrar. Além disso, mesmo pagando a multa, a pessoa ainda é obrigada a responder o questionário.

Em Cambé, 83 recenseadores já coletaram dados de mais de 50 mil pessoas. “Nós não queremos e não precisamos aplicar essa multa, mas para isso pedimos que a população receba o recenseador e responda o questionário, já que isso ajuda na destinação de verbas e na construção de políticas públicas”, ressalta. Segundo ele, alguns recursos destinados aos municípios são definidos de acordo com o número populacional, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo Nacional de Saúde (FNS). “Então se as pessoas deixam de responder, o município pode receber menos recursos do que deveria”, explica.

Schneider também destaca que algumas pessoas confundem os recenseadores com políticos ou membros de partidos, já que é período eleitoral. Ele alerta que todos os trabalhadores do Censo estão uniformizados, com boné, colete, bolsa e crachá com a logo do IBGE. Além disso, o questionário do Censo é composto por perguntas sobre escolaridade, renda, características da casa, faixa etária e outros temas relacionados. Não há perguntas a respeito de candidatos ou intenção de voto. “As pessoas devem se informar em fontes confiáveis e não acreditar nas muitas fake news que circulam por aí”, ressalta. No portal do IBGE, disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/, há diversas informações a respeito da segurança e metodologia do Censo Demográfico.

Para responder à pesquisa, a pessoa leva de 10 a 20 minutos, já que há o questionário simples, com 26 perguntas, e o de amostra, com 77. A escolha do tipo de questionário é aleatória e feita pelo próprio sistema do IBGE. “Esses dados coletados pelo Censo são importantes para que os governantes saibam onde agir, como uma rua que não é asfaltada ou que não possui galerias. Além disso, se uma pessoa quer abrir um comércio, ela precisa saber quantas pessoas vivem na região, qual a faixa etária para definir um público alvo”, afirma.

Antônio Norberto Schneider ressalta novamente a importância das pessoas receberem bem o recenseador e de prestarem as informações ao IBGE, já que elas serão utilizadas como base nos próximos 10 anos. Em Cambé, 60% dos setores foram recenseados ou a pesquisa já está em andamento. Nos próximos dias, as áreas rurais vão começar a ser recenseadas.