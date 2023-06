Cambé se despede do ex-prefeito Zé do Carmo, Conrado declaro luto de três dias

Cambé, amanheceu em profundo luto nesta terça-feira (06/06) com a triste notícia do falecimento do ex-prefeito José do Carmo Garcia. Aos 70 anos de idade, Zé do Carmo nos deixou após complicações causadas por uma pneumonia bacteriana. Sua partida deixa uma lacuna na história política do estado e deixa a população cambeense enlutada.

Zé do Carmo, advogado por formação, foi eleito prefeito de Cambé em quatro oportunidades, sendo um dos maiores políticos da história do Paraná. Sua trajetória política iniciou-se em 1988, quando conquistou sua primeira eleição como prefeito. Ao longo de sua carreira, também foi eleito nas gestões de 1996, 2000 e 2016. Sua dedicação e compromisso com o desenvolvimento da cidade foram reconhecidos por todos.

Atualmente, Zé do Carmo trabalhava na Pado, empresa que também sente a perda de um colaborador exemplar. Seu legado não se restringe apenas à política, mas também à sua atuação profissional e ao impacto que causou em sua comunidade.

O velório do ex-prefeito será realizado no ginásio de esportes João de Deus Almeida, localizado na Rua Carlos Sawade, 186-224, no centro de Cambé. O horário de visitação será das 10h às 17h e a população está convidada a prestar suas últimas homenagens a Zé do Carmo.

O prefeito Conrado Scheller, que além de ter sido vice-prefeito na última gestão de Zé do Carmo, era seu amigo pessoal, expressou profundo pesar pelo falecimento do líder cambeense. Em suas palavras, o prefeito destacou a importância de Zé do Carmo como mentor e exemplo de integridade na política local.

“Hoje a cidade sofreu a perda de seu maior líder político. Não perdi apenas um amigo fisicamente. Hoje perdi meu professor, alguém que me ensinou não apenas sobre política, mas sobre como cumprir os compromissos assumidos com nossa cidade. Nesta vida, nunca conheci alguém mais dedicado a Cambé do que o Zé do Carmo. Ele era um homem inteligente, culto, respeitoso e um exemplo de integridade como homem público. Verdadeiramente, ele foi um raro estadista nacional. O Zé do Carmo foi responsável por escrever a maioria dos capítulos da história pública de Cambé. Vá em paz, meu professor. Você sempre estará conosco. Saiba que cada decisão minha é influenciada por seus ensinamentos. Muito obrigado por tudo o que você fez pela nossa cidade. Muito obrigado por tudo o que você fez por mim. Minha gratidão será eterna”, declarou Conrado Scheller, que decretou luto oficial de três dias.

Neste momento de dor, enviamos nossos mais sinceros sentimentos à família enlutada e desejamos que encontrem conforto e paz. Descanse em paz, Zé do Carmo. Sua contribuição e legado serão sempre