Cambé sediará o 40ª Campeonato Paranaense de Taekwondo em maio

A cidade de Cambé vai sediar a 40ª edição do Campeonato Paranaense de Taekwondo nos dias 21 e 22 de maio no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida. O evento vai ser uma seletiva para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em Brasília, e para o Brasileiro de Coloridas, em Caldas Novas. Vão participar atletas do Paraná todo e se estima a presença de 1500 pessoas. A realização do Campeonato no município é uma iniciativa do vice-presidente da Federação Paranaense, Fernando Madureira, em conjunto do Secretário Municipal de Esportes, Eduardo Cazarim.

O Campeonato Paranaense de Taekwondo é o evento mais importante da modalidade no Estado. Ele vai reunir associações e academias de mais de 90 municípios. Daniel Mizokami, professor de taekwondo da Secretaria de Esportes, conta que essa competição vai ser uma grande oportunidade para os atletas cambeenses. “O Campeonato Paranaense em nossa cidade dará oportunidade para que todos os nossos alunos possam conhecer e vivenciar uma competição oficial de taekwondo, onde teremos atletas de alto nível, inclusive atletas olímpicos”, detalha. A diretora de Esportes de Cambé, Telma Gamba, acrescenta: “É uma grande satisfação proporcionar aos nossos atletas a participação em um evento grande como esse”.

O município tem se destacado na modalidade. “A Secretária Municipal de Esportes atende hoje mais de 200 alunos e ela se sobressai pelo incentivo e apoio prestado aos seus atletas através dos seus projetos”, explica a diretora de esportes. Em Cambé o programa de taekwondo, promovido pela Secretaria de Esportes, iniciou em 2015, e desde então, o município já venceu diversos campeonatos.

Poderão participar atletas a partir da categoria fraldinha até a categoria máster acima de 31 anos, registrados na Federação Paranaense de Taekwondo. Para mais informações sobre o evento, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esportes, pelo telefone 3174-0275.