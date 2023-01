A cidade de Cambé subiu 18 posições no ranking nacional do Produto Interno Bruto (PIB). Nos dados divulgados no dia 16 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cambé saiu da 258ª posição em 2019 e foi para o 240º lugar na classificação das cidades com os Produtos Internos Brutos mais relevantes em 2020. Através dos números, o índice mostra o conjunto de riquezas produzidas em um determinado local por um período de tempo. Entre 2019 e 2020, o PIB do município aumentou R$ 534.181,00.

Para obter o valor do PIB, são levados em conta fatores como: consumo familiar, investimento privado, gasto governamental e balança comercial. No Paraná, os setores que mais alavancaram o PIB de 2020 foram: agropecuária, indústria, serviços, comércio e reparação de veículos e atividades imobiliárias. Em Cambé, o PIB saiu de R$ 4.115.561,00 em 2019 para R$ 4.649.742,00 em 2020, mostrando um crescimento de mais de 11%.

O PIB de Cambé apresentou uma evolução superior em 2020 em relação a outras cidades da região, como Jataizinho (-66 posições), Ibiporã (-35 posições), Arapongas (-38 posições), Rolândia (+1 posição) e Londrina (+1 posição). Além disso, Cambé tem o 15º maior PIB do Paraná, ficando na frente de cidades como Campo Mourão, Apucarana e Umuarama.

Embora o PIB registre as riquezas geradas em um determinado local, o índice não leva em conta fatores como a distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde, assim como não considera se os bens produzidos vão permanecer no local.

Conrado Scheller, prefeito de Cambé, explica que esse resultado vem dos esforços coletivos para atrair cada vez mais novos investimentos para o município. “É só com investimentos que a gente consegue trazer desenvolvimento social e econômico para a cidade”, ressalta. Ele cita como exemplo diversos terrenos que estavam em desuso e que estão sendo licitados, o que atrai empresas para o município e, consequentemente, gera novos postos de trabalho. De acordo com os dados disponibilizados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro de 2020 a novembro de 2022, Cambé criou mais de 10.400 novos empregos com carteira assinada.

Lourdes Maçolla, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, ressalta que o município vem atraindo novas empresas, principalmente por conta da desburocratização nos processos de abertura de uma empresa, da logística privilegiada e do solo fértil. Ela explica que, em 2020, o comércio teve uma evolução de quase 38% em relação ao ano anterior. “Com a chegada de novas empresas e a geração de empregos, a gente consegue aumentar o potencial de consumo da população. Isso ajuda as pessoas a terem uma vida mais confortável e também auxilia os comerciantes da nossa cidade”, explica.