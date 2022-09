Cambeense morre vítima de acidente de trânsito na ladeira de tucuns em Crateús-CE

Um acidente de trânsito vitimou um cambeense na manhã desta sexta-feira(02) no município de Crateús no Ceará.

O fato ocorreu por volta aproximadamente das 09:40 em uma curva na ladeira de Tucuns, CE 469 estrada que liga Crateús ao Piauí.

Vítima fatal: Paulo Machado, de 53 anos, residente em Cambé.

O mesmo vinha descendo a ladeira conduzindo o caminhão Hyundai HD 78 2011/2012 de cor branca placas AZH 2G97 Cambé Paraná, quando em uma curva perdeu o controle do veículo que foi de encontro a um barranco de pedra sendo que o motorista ficou preso na cabine, ou seja, nas ferragens do veículo. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram até o local sendo que a vítima foi resgatada mas lamentavelmente já sem vida.

Como a situação era complicada pois os bombeiros temiam que o caminhão pudesse descer ainda mais quando começassem à serrar as ferragens, houve um trabalho demorado e lamentavelmente quando a vítima foi retirada por volta das 13h30, a mesma já estava sem vida.

Um detalhe é que durante um certo tempo o motorista ficou conversando com as pessoas que estavam lá no local, inclusive através de telefone chegou a falar com sua esposa.

O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense na cidade de Crateús-CE.

De acordo com informações a vítima estava vindo do Maranhão com uma carga de equipamentos hospitalares para as cidade de Crateús e Tamboril.

O corpo foi encaminhado para o IML. Estiveram no local equipes do SAMU, corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e PRE.

O caminhão não chegou a capotar e nem a tombar, ele apenas bateu a parte da cabine no barranco, imprensando o motorista, ficando o mesmo preso na região do tórax /abdômen e das pernas.