Polícia Militar de Cambé impede homem de cometer suicídio

A Polícia Militar de Cambé (PM-PR) impediu que um homem tirasse a própria vida na noite da última quarta-feira (31/08). A ação policial aconteceu na linha do trem próximo a casa de velório do Jardim Cambé IV.

Segundo informações os Soldados Weigert e Ricardo receberam informações e rapidamente chegaram ao local, onde constaram que um homem de aproximadamente 34 anos estava deitado sobre a linha férrea, e que seus familiares presente não conseguiam convencer o mesmo de desistir do ato e nem resgata-lo, com a proximidade do trem os PM´s não mediram esforços e em um ato de extrema coragem, fizeram jus ao juramento de se preciso for dar a própria vida pelo próximo e retiraram o homem da linha do trem, mantendo-o em segurança e o confortando até a chegada da ambulância do Samu, que posteriormente o encaminhou para acompanhamento médico e psicológico.

Busque ajuda

O Portal Cambé tem a política de publicar informações sobre casos de suicídio ou tentativas que ocorrem em locais públicos ou causam mobilização social com muita cautela. Isso porque é um tema debatido com muito cuidado pelas pessoas em geral. O silêncio, porém, camufla outro problema: a falta de conhecimento sobre o que, de fato, leva essas pessoas a se matarem.

Depressão, esquizofrenia e o uso de drogas ilícitas são os principais males identificados pelos médicos em um potencial suicida. Problemas que poderiam ser tratados e evitados em 90% dos casos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria.