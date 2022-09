Manchete nos Jornais desta Sexta-feira, 02 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: PIB cresce 1,2% no trimestre e melhora expectativa para ano

A resistência da economia brasileira

Fatia na Cnova também será vendida

Holding pode pagar dívidas até 2024

Corte de emendas pode ser saída para Auxílio, avaliam economistas

Preço da gasolina cai 7% na refinaria; 4ª queda desde julho

MP aprovada pela Câmara poderá encarecer conta de luz em R$ 10 bi

Governo vê ‘consolidação da retomada’

Gases do efeito estufa chegam a nível recorde

Amazônia tem recorde de queimadas e pior agosto em 12 anos

O Globo

Manchete: Consumo impulsiona PIB, que sobe 1,2%no 2ºtrimestre

Orçamento será revisto, mas só depois das eleições

Petrobras reduz preço da gasolina pela 4ª vez seguida

Com obras públicas, construção cresce 2,7%

Indústria surpreende com alta de 2,2% no 2° trimestre

PAÍS CRESCE MAIS QUE G7 E CHINA, COMEMORA GUEDES

País tem o sétimo maior crescimento do mundo no segundo trimestre

Folha de S. Paulo

Expansão ou contração fiscal em 2023?

Cade diz ao Supremo que acionará petroleira por possível abuso de preços em refinarias

Economia do Brasil surpreende e cresce 1,2%; mercado eleva projeções

Petrobras anuncia quarto corte seguido e reduz preço da gasolina em 7%

Em emendas, Congresso terá 74% da verba que levaria Auxílio a R$ 600

Bolsonaro e Guedes exaltam dias de bonança em indicadores enquanto minimizam riscos

Governo corta 42% da Saúde na proposta de Orçamento 2023

Bolsonaro fala em prorrogar emergência

Governo quer incluir 804 mil famílias no Auxílio Brasil antes das eleições

Valor Econômico

Com impulso do governo e reabertura, PIB tem alta forte

Puxado por uma alta surpreendente da indústria e pelos serviços presenciais, crescimento foi de 3,2% na comparação como primeiro trimestre e de 2,6% no acumulado de quatro trimestres

Pela 4ª vez, Petrobras reduz preço da gasolina

Queda é de 7,08% nos preços de venda do produto às distribuidoras

Guedes promete que IPI será zerado em caso de reeleição de Bolsonaro

Segundo ministro, reformas administrativa e tributária podem ser aprovadas “ainda este ano”

Economia é que vai decidir eleição

Paulo Guedes é o grande fiador do governo e sua presença em um eventual segundo mandato de Bolsonaro é fundamental, avaliam fontes

Com reabertura e estímulos do governo, PIB tem alta forte

Economia brasileira avançou 1,2% no segundo trimestre

Um bom PIB, com resultado acima do esperado

Mercado de trabalho e expansão do crédito vão continuar estimulando a economia na segunda metade do ano, perdendo força apenas gradativamente ao longo de 2023

Crescimento acima de 3% neste ano já entra no radar

Bancos e consultorias alteram projeções para 2022 e 2023

Com presencial e emprego, serviços retomam protagonismo

Para economistas, atraso na abertura no Brasil ajudou a represar demanda e puxar alta no segundo trimestre

Indústria surpreende, mas juros altos são barreira para os próximos meses

Setor teve expansão de 2,2% no segundo trimestre, ante previsão de alta de 0,9% por especialistas

PIB per capita deve crescer 1,3% e voltar aos níveis de 2019

Indicador ainda está abaixo de 2013, antes da recessão, e voltará a cair no ano que vem, estima FGV Ibre

Construção puxa recuperação de 4,8% do investimento

Formação bruta de capital fixo volta a reagir após quatro trimestres de queda

Aposta é que setor externo vai ajudar no 2º semestre

Segmento contribui negativamente no resultado do PIB do segundo trimestre

EUA cobram Brasil mais abertura em compra pública

Casa Branca quer referendar compromisso entre Bolsonaro e Trump que retira proteção a alguns setores

Saldo comercial cai com importação recorde em agosto

Exportações são as maiores para o mês de agosto e compras intencionais chegam ao maior volume da série

Em 40 dias, Petrobras corta em 19% a gasolina

Petrobras anuncia queda de 7,08% nos preços da gasolina a 30 dias das eleições, quarta redução desde 20 de julho

Redução leva a revisão das projeções para a inflação

Economistas estima IPCA negativo também em setembro e leve redução na taxa do ano

Metade das despesas da Saúde vem de emendas de relator

Os gastos discricionários reservados para o Ministério da Saúde estão em R$ 20,2 bilhões, dos quais R$ 10,4 bilhões são de emendas de relator, ou RP9

Guedes diz que auxílio ‘será garantido pela política’

Ministro mencionou a hipótese de prorrogar o estado de calamidade, se a Guerra da Ucrânia continuar

Quem piscará antes na Ucrânia, Rússia ou UE?

Próximo inverno será um teste para o apoio europeu à Ucrânia. Com os dois lados, Rússia e Ucrânia/Europa, na expectativa de vencer pelo cansaço, ainda não há as condições para uma negociação de paz

Desempenho da economia pode suavizar desaceleração

Com impulsos fiscais e parafiscais já dados, e outros que possam vir, a desaceleração esperada para o 3º trimestre pode ser amenizada

Bolsonaro deve liberar escolha do vale-refeição e vetar saque

Medida provisória muda regras para benefícios concedidos pelas empresas

Governo prevê aumento de gasto com equalização de juros do crédito rural

Projeto de Lei Orçamentária Anual enviado ao Congresso alocou R$ 13,5 bilhões para custear operações de crédito voltadas à agropecuária

Resultados da BrasilAgro batem recorde

Puxado por venda de propriedades e avanço na área de grãos, lucro líquido cresceu 64% em 2021/22

Faturamento da Cocamar deve avançar 15%, para R$ 11 bilhões

Quebra da safra de soja vai limitar o crescimento; receita foi inicialmente prevista em R$ 11,7 bilhões

Frigorífico Redentor mantém expectativa para retomar vendas à China

Empresa já recebeu aval do governo brasileiro após suspensão de unidade em Mato Grosso

5G deve trazer revolução aos bancos, que testam usos

Pagamentos e serviços com realidade aumentada estão no radar

Tecnologia 5G vai impulsionar IA e internet das coisas em serviços financeiros

Infraestrutura de 5G permite, por exemplo, ganhar velocidade e eficiência no processamento de dados com uso de inteligência artificial

Taxas caem e sustentam Ibovespa

Commodities e corte no preço da gasolina derrubam os juros e pesam no câmbio

PIB mais forte deve levar BC a rever estimativa de ociosidade

O PIB acima das expectativas não deixa de ser mais um fator preocupante para a o combate à inflação

Comef deixa zerada exigência de capital adicional de bancos

O mecanismo pode ser usado se o BC entender que os empréstimos do sistema financeiro crescem em níveis não sustentáveis

O próximo passo da inclusão financeira

Diante de sociedade digital e em transformação, e´ importante que setor financeiro atue de forma colaborativa para oferecer soluções de crédito mais justas, descomplicadas e inclusivas

Tribunais apontam fraude e anulam contratos de trabalho intermitente

Para julgadores, seriam contratos normais, que não seguem as regras da reforma trabalhista

Pesquisas mostram que as teorias de ‘raças puras’ são furadas