Caminhão tomba na PR-445 e Choque precisa conter saqueadores

Um caminhão tombou na PR-445, em Cambé, no fim da tarde desta sexta-feira (3). De acordo com informações, o veículo transportava encomendas compradas em sites da internet e teve parte da carga saqueada por pessoas que passavam pelo local.

Fez-se necessário o Choque da Polícia Militar para conter os saqueadores com bomba de efeito moral e auxiliar no isolamento para que o Corpo de Bombeiros realizasse o trabalho. Houve um início de incêndio no veículo e os bombeiros realizaram a contenção das chamas.

Segundo informações, ainda existe a possibilidade de explosão por conta do vazamento de diesel do caminhão.

Socorristas do Siate foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos ao motorista do caminhão. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.

Um funcionário da transportadora foi até o local para acionar o seguro do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar também estiveram no local.

