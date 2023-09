Caminhoneiro quase provoca acidentes por dirigir sem descanso na BR-116

Policiais rodoviários federais da Delegacia de Mafra interceptaram um motorista dirigindo várias horas sem descanso e quase provocando acidentes no início da noite desta quarta-feira (06), na BR-116.

Os agentes receberam denúncia pelo número de emergência da PRF (191), de que um caminhão VW baú placas de São Marcos/RS estaria ultrapassando em faixa dupla e forçando vários motoristas a sair da pista para não colidirem com ele.

O veículo foi localizado na rodovia sentido sul em Rio Negro, no Paraná. O disco do tacógrafo estava vencido, portanto não houve como comprovar a quantas horas o motorista estava dirigindo. Mas ele confessou aos policiais que iniciou a viagem no dia anterior, no Espírito Santo, e iria entregar a carga de frutas no Rio Grande do Sul sem cumprir o descanso obrigatório.

Em seguida, outro caminhoneiro parou na unidade operacional da PRF e mostrou aos policiais as imagens capturadas pelo veículo dele, que comprovam as manobras perigosas feitas pelo motorista denunciado. Além dele ultrapassar em faixa contínua, foi possível constatar que três automóveis tiveram que sair para o acostamento a fim de evitar uma colisão frontal.

Dentro da cabine, em um compartimento secreto, os policiais encontraram 17 comprimidos de anfetaminas conhecidas como “rebite”, usadas para inibir o sono. Apesar de, no momento da abordagem, o gaúcho de 23 anos não ter sinais de estar sob efeito da substância, ele vai responder a um Termo Circunstanciado na Justiça da Comarca de Rio Negro/PR para esclarecer os fatos. O veículo foi retido no pátio da PRF e liberado somente na manhã do dia seguinte (quinta, 07) após o cumprimento do descanso obrigatório.