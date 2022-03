Capotamento deixa dois feridos em Cambé

Os Socorristas do Siate atenderam as vítima, a passageira J. D. M. de 27 anos que sofreu ferimentos considerados moderados e o condutor do carro que acabou sofrendo ferimentos leves.

Um acidente de trânsito aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (17/03), por volta das 6h25, na Rodovia PR-445 (próximo do Centro de Distribuição do Super Muffato) em Cambé.

De acordo com as informações, um veículo trafegava sentido Cambé / Londrina, quando o motorista do TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX de cor prata perdeu o controle da direção e acabou capotando o carro. O Corolla parou somente sobre a calçada da Avenida José Carlos Muffato.

“Foi coisa de filme, eu vi quando ele perdeu o controle e capotou o carro, se eu tivesse saído segundos antes de casa, ele podia ter batido em mim”, disse William Costa ao Portal Cambé, quando passava pelo local no momento que aconteceu o acidente.

Apesar do susto, as vítimas passam bem.

Fotos: William Costa