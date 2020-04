Na noite desta terça-feira (21), um capotamento foi registrado na Avenida Brasília, próximo ao pontilhão da Avenida Rio Branco em Londrina.

Três pessoas acabaram se ferindo no capotamento, duas delas ficaram presas às ferragens, contudo, o caminhão do corpo de bombeiros foi acionado, juntamente com duas ambulâncias do Siate, médicos do Samu e Polícia Rodoviária Estadual no local.

A equipe fez a remoção das vítimas do interior do automóvel, todos foram encaminhados para a o hospital da cidade.

Cobra News